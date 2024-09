Quem é Nahuel Medina, assessor de Marçal que deu soco em marqueteiro de Nunes

Nahuel Medina, assessor de Marçal que deu soco no marqueteiro de Nunes Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uruguaio de nascimento, Nahuel Medina se diz natural de Montevidéu nas redes sociais, e atualmente, reside em Confresa, no interior do Mato Grosso. O nome do assessor foi alçado ao noticiário após agredir com um soco o marqueteiro da campanha do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). O caso aconteceu após o também candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), ser expulso do debate promovido pelo Flow News, na noite da última segunda-feira, 23. Além de assessor de Marçal, Nahuel Medina é produtor e cinegrafista da campanha. Ele é dono de uma produtora que cria conteúdo em vídeo para o ex-coach. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O produtor também se envolveu em outra polêmica após uma matéria da Agência Pública apontar que ele estaria vendendo o curso "MarshallFilms Experience," onde prometia acesso a conteúdos exclusivos gravados para campanha. Ainda de acordo com a matéria, o curso era vendido por um valor de R$ 28 mil.