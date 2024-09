Única sessão da Assembleia na semana passada teve duração maior que últimas três da Câmara

Estabelecida com as três sessões semanais, como é o normal, as atividades do parlamento legislativo da Capital têm sido consideravelmente mais curtas que a da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), cujo expediente tem sido realizado em apenas um dia da semana, modificação feita para o período eleitoral.

Com menos de duas semanas para o primeiro turno das eleições municipais, onde serão definidos os vereadores e prefeitos, as campanhas estão cada vez mais acirradas. Tal afunilamento do período tem refletido em sessões plenárias pouco duradoras na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

Na última terça-feira, 17, a 73ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 31ª Legislatura da Alece durou 3h09min, como consta transmissão salva no canal do Youtube. Deputados participaram dos ritos da casa legislativa: leitura da ata, expediente, ordem do dia, votações e também reunião conjunta das comissões.

Já na Câmara Municipal, as três sessões realizadas durante a semana, somadas, duraram pouco mais de 1h30, de acordo com o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL). A duração é quase um terço em comparação com a sessão única da Assembleia.

No dia 17 a sessão da Câmara teve início 9h35 e foi encerrada às 10h, durando apenas 25 minutos. No dia seguinte, na quarta-feira, 18, ela foi aberta às 9h40 e finalizada no mesmo horário do dia anterior. Foram 40 minutos. Já na quinta-feira, 19, o expediente no plenário foi de meia hora, iniciado às 9h50 e encerrado às 10h20.