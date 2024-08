Deputados estaduais em clima de campanha municipal na Assembleia

Devido ao incêndio ocorrido no Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará em 20 de junho, as sessões plenárias na Casa estão ocorrendo em prédio anexo, apenas às terças-feiras. Com a campanha eleitoral se aproximando, cresce a influência do pleito municipal no Parlamento, seja nos discursos quanto nos bastidores da Alece.

Candidatos, apoiadores e até parentes de pessoas concorrendo, os deputados estaduais dividem as discussões de mensagens enviadas à Casa pelo Poder Executivo com o clima eleitoral envolvendo a capital e diversas cidades do interior cearense.

Presidente da Alece e candidato a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) abriu a sessão desta terça-feira, 27, e pouco ficou, deixando o local sem dar entrevistas. Da sua base, recebeu citações favoráveis de parlamentares como Osmar Baquit (PDT) e De Assis Diniz (PT).