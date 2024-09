TRE-CE alerta para golpe de falsa convocação para mesário; saiba como consultar chamada

TRE-CE alerta para golpe de falsa convocação para mesários nas eleições deste ano Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O TRE ainda orienta para que a população evite enviar dados pessoais em links encaminhados por e-mail, redes sociais ou aplicativos de mensagens, pois esse não é o procedimento oficial. Para conferir se foi convocado ou não, o eleitor pode acessar a seção Carta Convocatória no site oficial do TRE-CE, preencher as informações solicitadas e clicar na opção "Gerar carta". A autenticidade do documento também pode ser conferida no site oficial da Justiça Eleitoral. É obrigatório atender a convocação. No entando, se houver motivo justo, o convocado pode fazer um pedido de dispensa ao juiz ou juíza eleitoral responsável. A solicitação deve ser realizada no prazo de cinco dias, contados do recebimento da convocação.