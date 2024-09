Eleições 2024: Veja os 26 municípios cearenses que receberão reforço federal na segurança

Dentre os municípios que devem contar com o reforço estão Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Sobral, Santa Quitéria

Dentre os municípios que devem contar com o reforço federal estão Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Sobral, Santa Quitéria e outros. O TRE-CE divulgou a lista com as 26 cidades que devem receber o reforço. Veja a lista de cidades abaixo.

26 municípios cearenses solicitaram e devem receber reforço federal na segurança para as eleições de 2024 . A informação foi confirmada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, na última quinta-feira, 19.

O presidente do TRE-CE informou que a solicitação já foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Corte, segundo ele, já teria mandado para o Ministério da Defesa e, na próxima semana, já devem estar chegando reforços. Raimundo Nonato disse ainda que se reuniria com o comandante da 10ª Região Militar e com o general do Exército comandante da região Nordeste para tratar do assunto.

“Estaremos reunidos para falar sobre a possibilidade de antecipar as tropas federais em alguns municípios que nos dão mais trabalho. Sobral, Caucaia, Santa Quitéria, Morada Nova. Tem algumas regiões que estão no nosso radar”, complementou.