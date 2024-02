Eleições: como trabalha o mesário; veja benefícios e cadastro

Mesários exercem trabalho fundamental nas eleições no Brasil. Veja como se inscrever, quais as atribuições e os benefícios de atuar como mesário

Confira a seguir quais as funções do mesário, como participar e mais informações sobre o cargo.

As eleições de 2024 elegerão prefeitos e vereadores em 5.568 municípios por todo o Brasil. O primeiro turno da votação ocorrerá em 6 de outubro. Durante o pleito, os mesários são parte essencial do processo eleitoral.

O que faz um mesário?

De acordo com a Justiça Eleitoral, nos dias da eleição, os mesários recebem o eleitorado, além de colher e conferir as assinaturas no caderno de votação.

Os mesários também liberam a urna eletrônica para que as pessoas possam exercer o direito ao voto.

As principais atribuições dos mesários convocados são:



Presidente : É a maior autoridade da seção, sendo responsável por verificar as credenciais dos fiscais, emitir a zerésima, iniciar e encerrar a votação, entre outras atribuições.

: É a maior autoridade da seção, sendo responsável por verificar as credenciais dos fiscais, emitir a zerésima, iniciar e encerrar a votação, entre outras atribuições. 1º e 2º mesários: Substituem o presidente na sua ausência, sendo responsáveis por localizar o nome do eleitor no caderno de votação e colher sua assinatura, além de ditar o número do título ao presidente, entregar o comprovante de votação ou de justificativa e devolver os documentos ao eleitor.

Substituem o presidente na sua ausência, sendo responsáveis por localizar o nome do eleitor no caderno de votação e colher sua assinatura, além de ditar o número do título ao presidente, entregar o comprovante de votação ou de justificativa e devolver os documentos ao eleitor. Secretário: É responsável pelo preenchimento da ata da mesa receptora de votos. Ele registra as ocorrências do dia, além de orientar os eleitores na fila, verificar se pertencem àquela seção, conferir os documentos e controlar a entrada e a movimentação das pessoas na seção.

Como ser mesário voluntário?

A Justiça Eleitoral mantém uma página especial apenas para os mesários. No Canal do Mesário, é possível conferir um passo a passo sobre como se inscrever para o trabalho, além de tirar todas as dúvidas sobre as funções a serem desempenhadas no dia da eleição.

Instalando o aplicativo e-Título, é possível se cadastrar como mesário voluntário. O aplicativo também permite consultar débitos com a Justiça Eleitoral, emitir guias para pagamentos e encontrar o local de votação.

É importante entrar em contato com o cartório eleitoral em que o interessado é eleitor. Ele vai analisar a inscrição e verificar se existe vaga na seção eleitoral desejada ou em um local de votação próximo.