Vereador denuncia sujeira após ato de André Fernandes; candidato limpa local

"Ontem, fizemos uma festa linda aqui no Conjunto Ceará. Teve muita sujeira, mas está aqui. Viemos hoje, no sol quente, para limpar. Está lindo demais! Estamos junto! Hoje, nós limpamos e varremos a sujeira, mas dia 6 nós vamos varrer o Sarto da Prefeitura", disse Fernandes.

Após ato realizado na noite desse sábado, 21, pelo candidato André Fernandes (PL) com a presença do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o vereador Gabriel Aguiar (Psol) foi às redes sociais denunciar sujeira deixada na Praça da Caixa Econômica, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Na tarde deste domingo, 22, o candidato a prefeito de Fortaleza publicou vídeo limpando o local.

No vídeo , ele aparece com dois sacos de lixo e afirma que, apesar do recolhimento, não houve "absolutamente nenhuma diferença no tamanho da poluição deixada" no local. "E aí, eu pergunto a você que está assistindo: isso é postura de quem quer ser prefeito da cidade de Fortaleza?", questiona o parlamentar.

"Nunca vi tanto lixo na minha vida", iniciou Gabriel Aguiar. "A gente perde a visão aqui do tanto de resíduo que tem acumulado. A gente tem aqui um bueiro também estourado, né? A água está correndo aqui embaixo para ir para algum rio, riacho ou lagoa, e aqui entupido de resíduo, já entrando no curso da água", relata Gabriel.

André reuniu apoiadores na chamada Praça da Caixa Econômica, no bairro Conjunto Ceará, cumprindo agenda de campanha com o colega de parlamento e de partido Nikolas Ferreira. Na oportunidade, o convidado exaltou a candidatura bolsonarista e fez críticas a adversários políticos, dentre eles os também candidatos Capitão Wagner (União Brasil) e José Sarto (PDT).

“Hoje é o dia em que a velha política caiu nesta cidade. André Fernandes é o nome da juventude e do futuro. Nós venceremos porque a melhor pesquisa é a população”, disse Níkolas no início do discurso. “Não tenho dúvidas que Fortaleza se tornará a melhor cidade do Brasil. São muitas as perseguições e mentiras contra ele. Da tapioca (referência que André usa para citar Wagner); do Sarto, que coloca buraco na sua rua; e o André tem se mantido forte. Dia 6 de outubro, Fortaleza fará história elegerá André prefeito”.

O ato começou com atraso, mas transcorreu sem grandes problemas. O clima era de celebração, com músicas embalando os presentes enquanto os candidatos não chegavam para o início da programação. Outros nomes do PL, como Carmelo Neto, Priscila Costa e Bella Carmelo também foram vistos no evento.