Pesquisa Datafolha Fortaleza: rejeição dos 4 primeiros colocados aumenta; a de Sarto é a maior

Evandro Leitão (PT), que aparecia em quarto lugar, cresceu 7 pontos percentuais e tem 29% de rejeição. Em seguida, André Fernandes (PL) aparece com 28%, um aumento de 5 pontos.

O atual prefeito tem uma rejeição de 38%, aumento de 5 pontos percentuais, em comparação com a pesquisa feita nos dias 20 e 21 de agosto . Wagner tem 32% e oscilou em 1 ponto para cima.

A pesquisa Datafolha Fortaleza , contratada pelo O POVO e divulgada nesta sexta-feira, 13, questionou aos eleitores na Capital sobre os candidatos em quem não votariam de jeito nenhum no 1º turno da eleição para prefeito. José Sarto (PDT) aparece com a maior rejeição. Resistência aos quatro primeiros colocados cresceu. Veja os números :

A Pesquisa Datafolha para a Prefeitura de Fortaleza mostrou mudanças significativas em comparação com o levantamento anterior.

Evandro Leitão também oscilou positivamente e subiu 9 pontos percentuais, empatado tecnicamente com o candidato do União Brasil na segunda colocação e com o prefeito e candidato à reeleição José Sarto (PDT), que caiu 5 pontos percentuais.

É a segunda pesquisa Datafolha após o começo oficial da campanha eleitoral e a primeira realizada depois do início do horário eleitoral gratuito de rádio e televisão. Confira os números da pesquisa estimulada:

André Fernandes (PL): 25% (+9)



Capitão Wagner (União Brasil): 23% (-6)



Evandro Leitão (PT): 19% (+9)



José Sarto (PDT): 18% (-5)



Eduardo Girão (Novo): 2% (-3)



Técio Nunes (Psol): 1% (=)



Zé Batista (PSTU): 0 (-1)



George Lima (Solidariedade): 0



Chico Malta (PCB): 0 (-1)



Branco/nulo/nenhum: 7% (-2)



Não sabe: 3% (-3)

A pesquisa realizou 826 entrevistas com eleitores da Capital de idade a partir de 16 anos. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.