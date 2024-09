Eduardo Girão: veja como foi Sabatina O POVO ponto a ponto

Candidato a prefeito de Fortaleza, Eduardo Girão (Novo) esteve nesta quarta-feira, 11, na sede do O POVO para a sequência da sabatina com os candidatos ao Executivo da Capital, transmitida pela Rádio O POVO CBN . Ele foi o oitavo candidato à Prefeitura de Fortaleza entrevistado. A definição da ordem dos entrevistados ocorreu em sorteio.

"Indústria da multa" em Fortaleza

"Acredito que existe uma indústria da multa hoje, Érico, em Fortaleza, que já passou de todos os limites, que todo candidato chega e promete (o fim). Quando chega, não faz. Você pode ter certeza que nós vamos dar transparência a isso. Às pessoas que porventura sejam multadas, eu já digo aqui: as multas vão ser reduzidas em 50% o valor na minha gestão na Prefeitura. Nós não estamos acabando com a multa, estamos reduzindo o valor, que é exorbitante. O Estado só tira das pessoas, só quer colocar encargos, só quer colocar tributos. A gente vai continuar com a legislação firme, mas vamos fazer a redução de 50% do valor, já vimos que é possível."

Guarda Municipal se tornaria Polícia Municipal

"A Guarda Municipal, que eu acho que deveria se tornar Polícia Municipal, inclusive, eu apoio esse projeto lá em Brasília, depende do Congresso Nacional, mas eu acredito que a Guarda Municipal pode responder por 50% das ocorrências do Ciops (Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança). Você vê a Polícia Militar indo resolver problemas sabe de que? De embriaguez, de briga de vizinho, de som alto, isso não é atribuição da Polícia Militar nem Civil".

Miniparques aquáticos em Fortaleza

"Eu tenho um projeto. Nós temos aqui o maior parque, que é o Beach Park, o maior parque aquático da América Latina. Por que é que a gente não pode fazer, em seis macrorregionais, miniparques para as crianças que não têm acesso? Miniparques que as crianças possam ter um lazer aqui em Fortaleza. Acho que a gente pode fazer tudo isso com responsabilidade. Dinheiro tem, o que falta é gestão na Prefeitura".