Debate para prefeito de SP: como assistir ao vivo - online e grátis

Entre os candidatos confirmados no debate estão (da esquerda para direita) Guilherme Boulos, Ricardo Nunes, Pablo Marçal, José Luiz Datena e Tabata Amaral Crédito: Montagem/O POVO

Candidatos à Prefeitura de São Paulo se encontram em debate na manhã desta terça-feira, 17, dois dias após José Luiz Datena (PSDB) agredir o concorrente Pablo Marçal (PRTB). O evento é realizado pela emissora RedeTV! em parceria com o portal Uol. A "cadeirada" dada por Datena em Marçal, nesse domingo, 15, levou a organização do debate de hoje a fixar as cadeiras no chão. Além dos dois, estão confirmados Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Debate para prefeito de SP: horário e onde assistir O debate é realizado na sede da RedeTV! e transmitido, a partir de 10h20min (horário de Brasília), pelos canais oficiais da emissora, incluindo o canal no YouTube.

Já os blocos dois e quatro serão formados por perguntas de jornalistas. A ordem das respostas serão sorteadas ao vivo. No último bloco, cada concorrente terá um minuto e 30 segundos para dar considerações finais, começando por Maria Helena e encerrando com Pablo Marçal. As regras do debate RedeTV!/Uol foram definidas previamente em reunião com as campanhas.

O Datafolha entrevistou 1.204 pessoas entre 10 e 12 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número SP-07978/2024. Pesquisa estimulada Datafolha em SP Ricardo Nunes (MDB): 27% (+5)



Guilherme Boulos (Psol): 25% (+2)



Pablo Marçal (PRTB): 19% (-3)



Tabata Amaral (PSB): 8% (-1)



Datena (PSDB): 6% (-1)



Marina Helena (Novo): 3% (=)



Bebeto Haddad (DC): 1% (=)



Ricardo Senese (UP): 1% (=)



João Pimenta (PCO): 0 (=)



Altino Prazeres (PSTU): 0 (=)



Em branco/nulo/nenhum: 7% (-1)



Não sabe: 4% (=) Metade dos paulistanos escolherá candidato por falta de 'opção melhor', diz pesquisa Datafolha Metade dos eleitores da capital paulista afirma que a intenção de voto para a escolha do novo prefeito nas eleições de outubro ocorre por falta de uma "opção melhor", conforme pesquisa Datafolha divulgada na quinta.

Para 50% dos ouvidos no levantamento, a intenção de voto é explicada porque "não há opção melhor de candidato", enquanto 49% se dizem convictos de que escolheram "o candidato ideal" e 1% não soube responder. O Datafolha realizou um cruzamento entre as respostas da intenção de voto e do critério adotado para a escolha do candidato. A sobreposição dos dados revela que a maior proporção de entrevistados escolhendo o candidato "menos ruim" ocorre entre os eleitores de Ricardo Nunes, com 58% justificando a escolha na falta de um candidato melhor; da deputada federal Tabata Amaral, com um índice de 57%; e do apresentador José Luiz Datena, com 53%.