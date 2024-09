'Foi só um esbarrão', minimiza Marçal após ser agredido por Datena em debate

Pablo Marçal utilizando pulseira na cor verde em hospital na capital paulistana Crédito: Reprodução/Instagram

"Foi só um esbarrão, vamos pra cima. Uma fraturazinha aqui na costela e uma correçãozinha aqui no dedo. Nós vamos seguir o jogo", disse Marçal na transmissão ao vivo. Marçal pernoitou no Hospital Sírio Libanês. Segundo o boletim divulgado pelo hospital, ele teve traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas. Pedido de desculpas O candidato do PRTB admitiu ter mandado pedido de desculpas a Datena por provocações anteriores. "Eu tô colhendo o que eu plantei. Um dia antes mandei mensagem pro cara pra ele parar esses ataques, porque ele tá me atacando de forma gratuita e mentirosa. Eu peço perdão pro cara, o debate estava civilizado, ele começa a fazer pergunta pra mim e me chama de ladrão", afirmou.