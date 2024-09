Metade da campanha já passou: relembre principais fatos da disputa em Fortaleza

Eleições 2024: candidatos à Prefeitura de Fortaleza Crédito: Montagem/O POVO

A campanha à Prefeitura de Fortaleza completa um mês nesta segunda-feira, 16. Confira retrospectiva da disputa pelo voto entre os candidatos ao Paço Municipal. Debate O POVO

Primeiro encontro entre os candidatos depois do início oficial da campanha eleitoral, o Debate O POVO foi fortemente marcado por pedidos de direito de resposta, um indicativo do quanto a temperatura subiu na discussão entre os adversários, inclusive com ataques pessoais. Um dos confrontos se deu entre os ex-aliados José Sarto (PDT), candidato à reeleição, e Evandro Leitão, candidato do PT. Sarto foi acusado de ser um gestor ausente e de estar encarnando um personagem ao conduzir uma campanha em tom descontraído, de óculos Juliet. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Evandro, de ter tido medo das facções criminosas quando, na posição de líder do governo, recusou-se a assinar o pedido de instalação de uma CPI que investigaria o crime organizado no Ceará. A gestão de Capitão Wagner (UB) como secretário de Saúde de Maracanaú foi colocada em xeque por Sarto e Evandro. André Fernandes (PL) foi chamado de despreparado e desequilibrado por Técio Nunes (Psol) e George Lima (SD), os quais chamou de "inexpressivo".

A reação de George viralizou. "Ele me agrediu, mexeu com a pessoa errada. Coragem, meu amigo, tenho aqui. Vá para a sua cidade, Iguatu, não queira ser prefeito em Fortaleza não que aqui ninguém vai querer comer sua bola não. Chupa aqui para ver se sai leite", disse o candidato do Solidariedade, ainda chamado de "garganta de aluguel" por Sarto, que sugeriu que sua candidatura estava a serviço dos interesses do PT. Ataques e contra-ataques nas redes A campanha de Sarto intensificou ações nas redes sociais desde o início, sempre com tom "descolado". Nas peças de campanha, Sarto aposta na presença do ex-prefeito Roberto Cláudio, na expectativa de absorver o capital político do aliado. Contudo, não somente da apresentação de propostas e prestação de contas vivem os candidatos. André Fernandes (PL) viraliza jingles de tom contestador em ritmos de funk ou forró eletrônico.

O principal deles, "A culpa é do Sarto", foi rebatido pelo prefeito com a versão "tem que votar no Sarto". Uma diz: "Se na tua rua tem buraco, é culpa do Sarto". Ao passo que a outra responde: "Contra o 'fi' do Bolsonaro, tem que votar no Sarto". Propostas para motociclistas Em mais uma campanha, as multas foram eleitas adversárias prioritárias. Fernandes prometeu abolir multas por viseiras de capacetes levantadas. Sarto adotou discurso em mesma direção. “Posso fazer até porque já foi feito. A remissão de dívidas, o perdão da dívida pode ser feito pela Prefeitura. Eu já fiz isso em momentos anteriores. Sendo reeleito, que eu vou ser, vamos enviar a mensagem para a Câmara, para anistiar todas as multas e abolir a multa”, disse o gestor na Sabatina O POVO. "E aí, quem vai determinar se aquela viseira está ou não protegendo os meus olhos? Um agente da AMC, uma câmera que vem de cima para baixo? Não, então a Procuradoria Geral do Município suspende e dá orientação e determinação de que não seja aplicada nenhuma multa nessa vertente, até que o próprio órgão que criou essa lei regularize e diga quantos centímetros ela tem que ficar aberta", defendeu Fernandes, também na Sabatina O POVO.



Os padrinhos nacionais na campanha

Enquanto Evandro Leitão afirma que ao lado dos governos petistas de Elmano de Freitas e Lula estará mais próximo gerir a Cidade com sucesso, Wagner assegura boa relação com os governantes, mas enfatiza que seu "padrinho político" é o povo de Fortaleza. Fernandes esteve ao lado de Bolsonaro no segundo dia de campanha, mas tem feito raras menções ao ex-presidente. Sarto não insere Ciro Gomes na campanha. Na Rádio O POVO CBN, Ciro afirmou que a ele não ficou reservada tarefa nenhuma na campanha de Sarto, a não ser a de conselheiro.