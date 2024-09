Cadeirada em debate: pulseira utilizada por Marçal em hospital indica caso 'pouco urgente'

Pablo Marçal utilizando pulseira na cor verde em hospital na capital paulistana Crédito: Reprodução/Instagram

O candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), segue internado no Hospital Sírio Libanês após ter sofrido agressão com uma cadeira por parte do adversário na corrida eleitoral, José Luiz Datena (PSDB). Pouco após a entrada no hospital, por meio das redes sociais do candidato, uma nota falava que a agressão foi na região das costelas e que o candidato havia sido levado a um hospital para "cuidados emergenciais".

Nas redes sociais, o empresário publicou stories em uma ambulância, e usou o episódio da agressão para se comparar a Donald Trump e Jair Bolsonaro pelos episódios em que os políticos sofreram atentados. No entanto, a pulseira usada no hospital para identificar a gravidade do caso foi a verde, que indica casos "pouco urgentes".