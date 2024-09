'Faz o M': Pablo Marçal, o candidato conservador que sacode a disputa à Prefeitura de São Paulo

Ele se sente como um peixe dentro d'água nas redes sociais, usa a provocação como estratégia e surfa a onda conservadora que levou ao poder Jair Bolsonaro, Donald Trump e Javier Milei. Pablo Marçal, de 37 anos, candidato do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), sacode a disputa à Prefeitura de São Paulo.

Desde o começo de agosto, quando entrou oficialmente na corrida para governar a maior cidade da América Latina, com 12 milhões de habitantes, a popularidade deste influenciador e "coach" só fez crescer.

Faltando menos de um mês para o primeiro turno das eleições municipais, em 6 de outubro, Marçal lidera as intenções de voto com 22%, segundo a última pesquisa Datafolha, em empate técnico com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro, e Guilherme Boulos (PSOL), candidato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.