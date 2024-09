Fortaleza: vejam o que dizem os candidatos após pesquisa Datafolha para prefeito

André Fernandes, Capitão Wagner, Evandro Leitão e José Sarto Crédito: Montagem O POVO

Os candidatos à Prefeitura de Fortaleza repercutiram a pesquisa Datafolha contratada pelo O POVO e divulgada nesta sexta-feira, 13. André Fernandes (PL), que teve crescimento de nove pontos percentuais, mostrou confiança para vencer já no primeiro turno, enquanto Evandro Leitão (PT), que também cresceu nove pontos percentuais, projetou mais avanço da candidatura. Capitão Wagner (União Brasil) destacou que vence em todos os cenários do segundo turno e José Sarto (PDT) subiu o tom de crítica aos outros candidatos. André Fernandes, que está com 25% da intenção de votos e lidera numericamente, foi assertivo e projetou que venceria em 6 de outubro. “Me preparando para ganhar já no primeiro turno”, disse para O POVO.

Já Evandro Leitão, que também cresceu nove pontos percentuais e está com 19%, empatado tecnicamente com Sarto, projetou avanço na campanha e pediu trabalho redobrado da militância.

"Tenho a experiência necessária para saber que pesquisas são retratos que mudam à medida que a campanha se desenvolve. Ainda assim, sem padrinhos e sem máquinas, sigo na liderança dentro da margem e sendo o único que vence todos no segundo turno. O sentimento de mudança dos fortalezenses está muito claro e será refletido com segurança nas urnas", declarou em nota ao O POVO. O prefeito e candidato à reeleição, José Sarto, que caiu cinco pontos percentuais e está com 18% na intenção de votos, ressaltou os feitos de sua gestão e pontou que os desafios de Fortaleza "não serão resolvidos com ideologias de lado A e nem B". "Vamos seguir mostrando o nosso trabalho, que fez de Fortaleza a maior economia do Nordeste e a capital brasileira com melhor índice de alfabetização do País. Ao mesmo tempo, precisamos conversar e mostrar para o eleitor que as soluções para os desafios da nossa cidade não serão resolvidos com ideologias de lado A e nem B", afirmou em nota ao O POVO.

O candidato ainda subiu o tom contra André, Evandro e Wagner, e chegou a afirmar que o governo de Elmano de Freitas (PT) entregou o Estado para as "facções criminosas". "De um lado, há um candidato com longo histórico de atitudes e declarações de desprezo pela vida humana, e agora se apresenta como alguém moderado. Do outro, o candidato do PT, que representa o governo que abandonou o Ceará e entregou para as facções criminosas. E não podemos esquecer do candidato que entrou na política liderando motins da PM e gerando crises na nossa segurança pública", finalizou. Confira o resultado da pesquisa: Pesquisa Datafolha contratada pelo O POVO sobre a eleição para prefeito de Fortaleza mostra mudanças importantes na briga para chegar ao segundo turno. André Fernandes cresceu 9 pontos percentuais em relação à pesquisa realizada em 20 e 21 de agosto. Capitão Wagner caiu 6 pontos percentuais. O candidato do PL e o do União Brasil estão tecnicamente empatados na liderança.

Alta expressiva também teve Evandro Leitão. O candidato do PT subiu 9 pontos percentuais em comparação com a pesquisa anterior. Ele está empatado tecnicamente com Wagner, na segunda colocação, e também com o prefeito e candidato à reeleição, José Sarto. O pedetista caiu 5 pontos percentuais. A distância de Evandro para André está no limite da margem de erro. O Datafolha considera não ser empate técnico, pela improbabilidade estatística.

É a segunda pesquisa Datafolha após o início oficial da campanha eleitoral e a primeira após o começo do horário eleitoral de rádio e televisão. Confira os números: Pesquisa estimulada André Fernandes (PL): 25% (+9)

Capitão Wagner (União Brasil): 23% (-6)

Evandro Leitão (PT): 19% (+9)

José Sarto (PDT): 18% (-5)

Eduardo Girão (Novo): 2% (-3)

Técio Nunes (Psol): 1% (=)

Zé Batista (PSTU): 0 (-1)

George Lima (Solidariedade): 0

Chico Malta (PCB): 0 (-1)

Branco/nulo/nenhum: 7% (-2)

Não sabe: 3% (-3) Comparativo entre a pesquisa de 20 e 21 de agosto e a atual, feita de 11 a 13 de setembro