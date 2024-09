Por que o Datafolha não considera empate técnico entre André Fernandes e Evandro?

André Fernandes registrou com 25%, Capitão Wagner tem 23% e os dois estão empatados na liderança. Evandro Leitão chegou a 19%, seguido por Sarto com 18% Crédito: Samuel Setubal

A pesquisa Datafolha sobre a eleição para prefeito de Fortaleza mostra o candidato André Fernandes (PL) com 25%, um crescimento de 9 pontos percentuais, e Capitão Wagner (União Brasil) com 23% empatados na liderança. Evandro Leitão (PT) também registrou subida de 9 pontos percentuais e tem 19%. Diretora do Datafolha explica por que o instituto não considera empate técnico entre André Fernandes e Evandro Leitão; assista: É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. Apesar de o petista estar empatado tecnicamente com Wagner na segunda colocação e com José Sarto (PDT), o levantamento não considera empate entre o postulante e André Fernandes.

“A diferença entre eles é de 6 pontos percentuais. A margem de erro pro total da amostra é de 3 pontos. Então, isso significa que eles estão empatados no limite da margem de erro e, estatisticamente, é mais provável que o André Fernandes esteja à frente, porque a diferença deles é exatamente o dobro do limite da margem de erro. A gente não considera que o Evandro esteja empatado com André Fernandes e o Capitão Wagner. Nesse momento, nessa pesquisa, Capitão e André empatam na liderança e o Evandro empata com o Capitão Wagner e o Sarto”, pontuou. O Datafolha também realizou cinco simulações de 2º turno. Nos possíveis cenários apresentados aos entrevistados, Capitão Wagner venceria em todas as situações, porém a vantagem contra Evandro Leitão e André Fernandes cai. Com André, o candidato fica no limite máximo da margem de erro e contra Sarto a vantagem de Wagner aumenta. Um possível segundo turno entre André Fernandes e Evandro Leitão não foi testado nesse levantamento, pois levou em conta os dados da primeira pesquisa, realizada nos dias 20 a 21 de agosto.