Com Fernandes licenciado, Dra. Mayra priorizará projetos de saúde e anistia dos presos do 8/1

André Fernandes pediu licença de 120 dias do cargo de deputado federal para focar em campanha à Prefeitura de Fortaleza

A segunda suplente do PL, Dra. Mayra Pinheiro, assumirá por 120 dias o mandato após o deputado federal de André Fernandes (PL) se licenciar do Congresso Nacional para focar na campanha à Prefeitura de Fortaleza. Mayra Pinheiro afirmou que irá priorizar a anistia dos presos do 8 de janeiro.

“Espero que mesmo em tempo tão curto possa contribuir nos debates e votações sobre temas importantes para todos os brasileiros, além de apresentar diversos projetos de lei da área temática da saúde”, afirmou Mayra ao O POVO.