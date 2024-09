O que dizem as últimas pesquisas sobre a disputa pela Prefeitura de Fortaleza

A última pesquisa Datafolha , contratada pelo O POVO , mostrou Capitão Wagner e Sarto liderando. O ex-deputado federal registrou 29% das intenções de voto, enquanto o pedetista chegou aos 23%; configurando empate técnico. Na sequência, apareceram Fernandes com 16% e Leitão com 10% da preferência.

A eleição de 2024 é marcada por uma disputa dentro de campos da direita/centro-direita e da esquerda/centro-esquerda. As principais candidaturas já se aliaram em pleitos anteriores, mas atualmente disputam votos entre si, como no caso de André e Wagner e de Leitão e Sarto.

As pesquisas eleitorais mais recentes em Fortaleza apontam para um cenário acirrado entre parte dos postulantes ao cargo de prefeito. André Fernandes (PL) ; Capitão Wagner (União Brasil) ; Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT) aparecem na frente ao considerar os principais levantamentos realizados na Capital. Veja abaixo os resultados mais recentes, considerando levantamentos de sete institutos.

A pesquisa Datafolha foi realizada nos dias 20 e 21 de agosto de 2024. Foram realizadas 644 entrevistas em toda a cidade de Fortaleza. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com número CE-08395/2024.



Outros institutos, como Quaest, AtlasIntel, Idea, Paraná Pesquisas; 100% Cidades/Futura; e Veritá realizaram levantamento do cenário eleitoral em Fortaleza entre a segunda quinzena de agosto e o início de setembro. Abaixo seguem os resultados das respectivas pesquisas.

A margem de erros dos levantamentos varia entre 2,5 e 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidos entre 644 e 2.010 eleitores, a depender de cada pesquisa. As metodologias variam entre entrevistas telefônicas, presenciais, recrutamento digital aleatório e outros modelos.