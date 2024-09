Campanha de Sarto é a que mais arrecadou, com R$ 8,6 milhões; a mais modesta tem R$ 29,4 mil

A direção nacional do PDT repassou R$ 7,5 milhões ao prefeito. Fortaleza é a principal capital gerida pelos trabalhistas. Wagner está em segundo lugar, com 7,2 milhões. Eduardo Girão fez o maior repasse próprio para a sua campanha, de R$ 300 mil do próprio bolso

Embora apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e alinhado com outros nomes conservadores, o empresário Beto Studart doou R$ 125 mil para a campanha à reeleição do pedetista. O ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará costuma ter bom diálogo com os governos da Capital e do Estado. A campanha do PDT foi prestigiada ainda pelo vice-presidente do Grupo C. Rolim, Pio Rodrigues Neto, com R$ 50 mil.

A instância nacional do PDT repassou a Sarto R$ 7,5 milhões em verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC). O irmão de Roberto Cláudio (PDT), Prisco Bezerra, direcionou R$ 1 milhão à campanha .

A campanha à reeleição do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), é a mais robusta em relação aos outros oito candidatos. Até esta quarta-feira, 4, a receita está em R$ 8,6 milhões . Depois, aparece Capitão Wagner (União Brasil) , com R$ 7,2 milhões, e Evandro Leitão (PT) , tendo recebido R $ 3,4 milhões . Os valores estão disponíveis na prestação de contas dos candidatos (veja abaixo os valores) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Candidato ao Executivo da Capital pela terceira vez, Wagner tem a seu dispor R$ 7,2 milhões para manejar. O maior repasse foi realizado pela direção nacional do União Brasil, de R$ 7 milhões. O candidato é quem mais recebe doações, como da própria esposa, a deputada federal Dayany Bittencourt (União Brasil) e do braço direito, o deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) . Ao todo, são 14 doadores, entre os quais o filho do ex-governador Adauto Bezerra, José Adauto Bezerra Júnior, no valor de R$ 150 mil.

Apoiado pelo governador Elmano de Freitas (PT), pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Evandro fica em terceiro lugar na lista até agora. As receitas da campanha totalizam R$ 3,4 milhões. Deste montante, R$ 3 milhões foram encaminhados ao petista pela direção nacional do PT.

Fortaleza é a capital mais relevante do País em que o PT tem candidatura com perspectiva de vitória. A legenda também é viável em Teresina, com Fabio Novo em segundo lugar, atrás do prefeito Silvio Mendes (PSD). Em Natal, Porto Alegre e Belo Horizonte, o PT vislumbra somente perspectivas de crescimento. Em São Paulo, a legenda apoia Guilherme Boulos (Psol). No Rio de Janeiro, a reeleição do prefeito Eduardo Paes (PSD).

Fatores como a relevância do deputado federal José Guimarães (PT) — líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados — na Executiva Nacional do PT devem atrair mais recursos para a campanha de Evandro Leitão, cujo tempo de televisão é o maior entre os adversários. Consequência direta do tamanho de sua aliança na disputa, com oito partidos: PT, PSD, PCdoB, PV, PSB, MDB, Republicanos e Progressistas