Sobreira celebra apoio de três partidos a Sá Vilarouca em Iguatu e busca mais composição

O pré-candidato à Prefeitura de Iguatu, município localizado a 361,4 km de Fortaleza, Sá Vilarouca (PSB) reúne apoio de três partidos. Além da sigla que integra, ele tem em seu arco de aliança o PDT e o Podemos. Nesse contexto, o deputado estadual Marcos Sobreira (PDT) celebra a união de apoio ao seu aliado, que tem os irmãos Cid e Ciro Gomes, rompidos politicamente, em torno da pré-candidatura do pessedebista. Ele inclusive tenta atrair ainda mais aliados.

"Nosso projeto, o meu pessoalmente nesse momento, todas as energias, todos os amigos nós estamos aglutinados com três partidos. PDT, PSB e Podemos estão concisos na pré-candidatura do Sá Vilarouca. Minha intenção, passei o final de semana inteiro tentando compor, tentando agregar outras candidaturas, mostrando a eles que o nome do Sá nesse momento é mais viável, tem mais experiência, é o mais preparado", disse ao O POVO na última segunda-feira, 3.