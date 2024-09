Vice-prefeito: saiba funções, quanto ganha, como é escolhido e mais

Entenda as responsabilidades do cargo de vice-prefeito, seu papel na administração municipal, quantas vezes pode se reeleger e mais

Em 2024, a população brasileira vai às urnas para definir os seus representantes nas eleições municipais. Entre os candidatos, a escolha do vice-prefeito, conjuntamente ao prefeito, estabelece o espaço do segundo no cargo do executivo municipal.

O cargo de vice, eleito a cada quatro anos, pressupõe a substituição do prefeito, caso este se ausente do município, além de sua atuação na administração municipal, como prevista no artigo 29 da Constituição Federal.

Conheça mais sobre as funções do vice-prefeito e dúvidas frequentes sobre o auxiliar do poder executivo municipal.