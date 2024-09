Eleição em Fortaleza: nova pesquisa para prefeito será divulgada nesta quinta, 5

Nova pesquisa AtlasIntel para Prefeito de Fortaleza será divulgada nesta quinta-feira, 5. Levantamento foi realizado por meio pesquisa quantitativa com coleta aleatória via questionário eletrônico e entrevistou eleitores com idade a partir de 16 anos.

A pesquisa foi contratada por Focus Comunicação e Mídia e está registrada com o número CE-05501/2024.

Entre as perguntas, os entrevistados foram questionados sobre em quem votariam caso as eleições fossem hoje. As opções de resposta contaram com os nove candidatos que concorrem ao cargo na Capital, além das opções "Voto branco/nulo" e "Não sei".