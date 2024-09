Assédio eleitoral cresce com proximidade das eleições; saiba o que é e como denunciar

De acordo com a resolução 355/2023 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), o assédio eleitoral acontece quando, no ambiente profissional ou em situações relacionadas ao trabalho, ocorre coação, intimidação, ameaça, humilhação ou constrangimento do trabalhador(a), no intuito de influenciar ou manipular voto, apoio, orientação ou manifestação política.

A sindicalista afirma que muitos terceirizados vêm sendo pressionados a bandeirar para candidatos fora do horário do expediente, com medo de perder emprego. "Ninguém vai fazer campanha assim, abertamente, por amor a um candidato. Eu nunca tinha visto isso, hoje a gente roda muito por repartições públicas, conhece os terceirizados lá presentes, e vê fazendo bandeiraços após o expediente", afirma, acrescentando ainda que muitos destes são obrigados a postarem fotos de apoio aos candidatos nas redes sociais , inclusive utilizando como foto com número da candidatura.

Maria da Penha Mesquita, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Prestadores de Serviços Terceirizados em Asseio, Conservação, Serviço Administrativo, Administração de Mão de Obra e de Limpeza Pública e Privada do Estado do Ceará (Seeaconce), que representa mais de 80 mil trabalhadores em todo o Estado, afirmou que no período eleitoral os casos de assédio eleitoral têm disparado, seja em Fortaleza como no Interior.

Maria da Penha fala da dificuldade de denunciar esse tipo de ação, visto que os assediadores procuram não deixar provas contra si, além do medo das vítimas em denunciar e serem demitidas. "Pedem ajuda, pedem para que denunciemos junto aos órgãos competentes, mas dificilmente apresentam provas por escrito, ou gravação ou filmagem, ficam com medo de perder o emprego e pedem sigilo", explica.

Pacto Contra Assédio, Discriminação e Trabalho Infantil nas Eleições 2024

Foi realizado na manhã desta segunda-feira, 9, uma audiência pública na sede do Ministério do Trabalho no Ceará (MPTCE), onde foi assinado o “Pacto Contra Assédio, Discriminação e Trabalho Infantil nas Eleições 2024”. O documento visa garantir o exercício da cidadania, combater quaisquer formas de discriminação e de assédio eleitoral no ambiente laboral e impedir que condutas relacionadas ao poder econômico, a desvios ou abusos do poder de autoridade interfiram na liberdade do voto.

A audiência recebeu representantes da Comissão Interinstitucional de Prevenção ao Assédio Eleitoral no Estado do Ceará, composta pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT-7), Ministério Público do Trabalho no Ceará (MPT-CE), Tribunal Regional Eleitoral no Ceará (TRE-CE), Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública da União (DPU), Defensoria Pública do Estado (DPE) e Superintendência Regional do Trabalho (SRTE-CE).