Chico Malta explica por que PCB e outras candidaturas de esquerda não se uniram

Ele diz que candidatura é legítima e é espaço para dialogar com a população. Além dele, outras candidaturas de partidos da esquerda com menor representação também apresentaram nomes para a disputa em Fortaleza

Candidato do PCB à Prefeitura de Fortaleza, Chico Malta defendeu sua postulação e outras do campo da esquerda se que colocaram neste primeiro turno. Para ele, sem inserções nos meios de comunicação, sem participar de debates e sem tempo no horário eleitoral gratuito por não atingirem critérios de representatividade no Congresso Nacional, lançar candidatura é o espaço que os grupos têm para dialogar com a população e mostrar propostas.

“Nós consideramos que é legítimo que os partidos possam apresentar abertamente ao povo, principalmente a classe trabalhadora, o povo da periferia, as propostas que tenham”, avaliou ao O POVO nesta segunda-feira, 19, quando participou de ato político na Praça dos Leões.

O evento marcou o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua , em referência ao “Massacre da Sé”, que aconteceu em 2004. Na época, sete pessoas foram assassinadas e oito ficaram gravemente feridas enquanto dormiam na região da Praça da Sé, em São Paulo.