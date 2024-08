Caucaia: partidos pedem à Justiça Eleitoral reforço na segurança para eleições

Um dos documentos pede ao TRE a atuação de Forças Federais no município durante o pleito municipal deste ano Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, e a coligação do ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), fizeram pedidos de reforço na segurança para as eleições do município, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O tucano enviou, nesta segunda-feira, 19, ofício para a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia. Na mesma data, a coligação protocolou petição cível no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Perillo cita no ofício o atentado contra a candidata de seu partido, a deputada estadual Emília Pessoa. Ela anunciou o caso no domingo, 18, um dia após ter a casa alvo de mais de dez tiros, conforme seu relato. No dia, ela organizava um evento político com a família, lideranças e candidatos a vereadores de sua coligação partidária.

Ele lembra trecho do Código Eleitoral, como aponta o artigo 23, inciso XIV, do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965) que estabelece a possibilidade do TSE de “requisitar Força Federal necessária ao cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais que o solicitarem, e para garantir a votação e a apuração”.

Em 2020, TRE aprovou, por unanimidade, o envio do pedido ao TSE por tropas federais para o 2º turno das eleições em Fortaleza e Caucaia. O objetivo da solicitação era utilizar a Força Federal como reforço na segurança dos cidadãos e auxiliar na garantia do livre exercício do voto e da normalidade das eleições.



Durante o primeiro turno das eleições municipais no Ceará, o TSE aprovou, em sessão então presidida pelo ministro Luís Roberto Barroso, o envio da Força Nacional em 11 municípios do Estado: Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Sobral, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Pacajus, Horizonte, Itaitinga e Ibicuitinga. As tropas ocuparam os locais de votação e ruas nos arredores, ajudando na manutenção da segurança durante as eleições para prefeitos e vereadores.

Tanto o TSE como o TRE-CE foram consultados sobre os pedidos. Com o retorno, a matéria será atualizada. Eleições em Caucaia: Emília denuncia atentado Emília anunciou que foi vítima de um atentado na manhã de sábado, 17, no bairro Capuan, em Caucaia. Ela estava reunida em um café da manhã com a família, lideranças da coligação partidária e outros candidatos a vereador quando dez tiros foram disparados contra a residência. "Ouvimos os diversos disparos de arma de fogo em frente à minha casa. A polícia esteve presente no local para devidas providências e aguarda-se urgentemente esclarecimentos", afirmou em nota. Segundo informações da assessoria da candidata, testemunhas viram dois homens armados em uma moto sem placa atirando contra a residência da candidata.

Conforme registros nas redes sociais, no sábado, Emília participou de café da manhã com aliados. Entre os presentes, o deputado Danilo Forte (União Brasil) e o ex-prefeito de Caucaia, Zé Gerardo Arruda (PDT). "Que essa página de violência em Caucaia seja definitivamente virada, e que prevaleça a força para combatermos o ódio, a corrupção e outras mazelas que assolam nossa sociedade", disse ainda Emília. Repercussão do caso Os presidentes do PSDB, nacional, Marconi Perillo, e estadual, Élcio Batista publicaram notas que informam e lamentam atentado contra a deputada Emília Pessoa, candidata do partido no município de Caucaia.