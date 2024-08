Polícia Civil investiga sequestro e cárcere privado de candidato a vereador em Iguatu

Em vídeo obtido pelo O POVO , o homem aparece dentro de um veículo amarrado com fios de arame farpado nas mãos, pescoço e pés. Nas imagens, a vítima afirma que teve seus panfletos de divulgação rasgados. O vídeo mostra ainda a Polícia Militar no local acompanhando a situação.

A Polícia Civil do Ceará investiga as circunstâncias de uma ocorrência de sequestro e cárcere privado na noite da sexta-feira, 30, que teve como vítima um candidato a vereador em Iguatu, a 388 quilômetros de Fortaleza. Conforme apuração do O POVO , o candidato é Eliomar Cardoso (PT), de 35 anos.

A Delegacia Regional de Iguatu é responsável pelo trabalho investigativo. "Equipes das Forças de Segurança do Ceará seguem com os trabalhos em andamento com o intuito de elucidar as informações, bem como identificar e capturar os suspeitos de envolvimento com o crime", afirma a SSPDS em nota.

A reportagem tentou contato com o presidente do PT em Iguatu e aguarda resposta sobre o caso.



