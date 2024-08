Vice-presidente do PT Caucaia declara apoio a Naumi Amorim e é suspenso do partido

No município, concorre o petista Waldemir Catanho (PT). PT Caucaia alegou"desrespeito" por parte do filiado, Wandergley Feitosa

“Estamos aqui com Naumi Amorim, vim dar esse apoio a ele, nessa candidatura. A gente está seguindo aqui com o apoio do vice-presidente do PT de Caucaia . Estou com Naumi Amorim”, diz o político, que, em seguida, faz o número do candidato do PSD com as mãos, junto do prefeito.

Mesmo com a sigla a qual é filiado tendo candidato próprio na disputa, Wandergley declarou "seguir com" o ex-prefeito. Mensagem foi divulgada em filmagem de visualização única, na manhã dessa terça-feira, 28, nas redes sociais de Naumi. Nela, o petista aparece ao lado do opositor de Catanho e cita o cargo o próprio cargo no diretório.

Vídeo de apoio do então vice-presidente do PT Caucaia, Wandergley Feitosa , ao candidato Naumi Amorim (PSD) causou a suspensão do petista do partido. No município, distante 16,06 km de Fortaleza, o PT lançou Waldemir Catanho (PT), apoiado pelo prefeito Vitor Valim (PSB).

Já na noite de terça, o diretório municipal do PT Caucaia publicou nota em reação ao vídeo. A sigla declarou a suspensão das atividades partidárias e da filiação de Wandergley, que dividia a vice-presidência do PT Caucaia com o professor Vitor Vidal.

“No entanto, utilizou o nome do partido, desrespeitando as deliberações do Diretório do PT e da Federação", disse o presidente ao O POVO .

As ações são provisórias e o caso ainda será julgado pelo Conselho de Ética Municipal, que definirá as medidas definitivas a serem tomadas.

Leia mais Caucaia: partidos pedem à Justiça Eleitoral reforço na segurança para eleições

Sobre o assunto Caucaia: partidos pedem à Justiça Eleitoral reforço na segurança para eleições

O POVO realiza debate em Caucaia nesta quarta-feira, 28

O POVO realiza, nesta quarta-feira, 28, debate com os candidatos a prefeito de Caucaia. O programa terá início às 19 horas, com transmissão, ao vivo, da rádio O POVO CBN, do canal do YouTube do O POVO e pelo canal FDR ((48.1 aberto, 24 Net SD, 523 Net HD, 138 Brisanet, 23 Alares). Haverá ainda cobertura do portal, com edição especial na versão impressa do O POVO, no dia posterior.

A programação ocorre na sequência de debates entre candidatos às prefeituras dos três maiores municípios do Cariri, ocorridos na semana passada. Além de Caucaia, O POVO realizará na quinta-feira debate com os candidatos em Eusébio. Na última terça-feira, O POVO realizou debate com candidato de Fortaleza.