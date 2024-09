Aliado de Wagner acusa Fernandes de esconder Bolsonaro da campanha: "O verde e amarelo sumiu"

Aliado de primeira ordem do candidato Capitão Wagner (União Brasil), o deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) critiou a postura do candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL). Ele acusou o candidato do PL de "esconder" o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de sua campanha e apontou que o fato estaria 'chamado a atenção'.

Para o deputado, há uma intensão de apresentar uma imagem "diferente". Ao O POVO, o aliado de Wagner afirmou que o deputado federal é 'bolsonarista raiz e assumido', mas estaria atuando da mesma forma em que acusou o postulante do União Brasil de não se apoiar na imagem de Bolsonaro, inclusive deixando de lado o verde e amarelo.

"É estranha a conduta. Há uma clara, isso tá chamando a atenção do público, há uma clara intenção do André de apresentar uma imagem que, na verdade, não é a imagem do candidato", declarou.