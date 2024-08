Eleições em Fortaleza: 1ª propaganda eleitoral foca na saúde e apresentação de candidatos

André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT) focaram especialmente no tema da saúde Crédito: AURÉLIO ALVES/O POVO

André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT) foram os únicos candidatos com inserção na primeira propaganda eleitoral na rádio, exibida na manhã desta sexta-feira, 30. Os dois primeiros candidatos se apresentaram para o público e, junto do último, focaram especialmente no tema da saúde. Sarto contava com pouco mais de um minuto de programa. André com pouco menos de dois. Já Evandro conta com mais de cinco, mais da metade da programação.

Além deles, outros três postulantes têm tempo de TV e Rádio, mas não tiveram o material divulgado hoje: Capitão Wagner (União Brasil), George Lima (Solidariedade) e Técio Nunes (Psol).

Os demais, Chico Malta (PCB), Eduardo Girão (Novo) e Zé Batista (PSTU), integram partidos que não atingiram a cláusula de barreira, ou seja, sem representatividade mínima no Congresso Nacional. | VEJA | Confira aqui o tempo de TV e Rádio de todos os candidatos à Prefeitura de Fortaleza André Fernandes se diz antissistema, perseguido e critica gestão Sarto

André Fernandes abriu a programação, se apresentando como um candidato antissistema. “Sou a indignação, mas pode me chamar de André”, disse o candidato. Segundo ele, “há 30 anos”, Fortaleza seguiu nas mãos dos mesmos políticos e, hoje, sofre com segurança e saúde precárias.

O candidato se disse perseguido e citou a ocasião em que o gabinete dele foi vandalizado e um boneco, com seu rosto, foi incendiado. “[Foi] em vão. Essa cidade precisa de renovação, precisa de quem construa o futuro, sendo o futuro.” Ainda houve críticas à gestão do prefeito José Sarto. André alegou que, ao visitar os bairros, ouve da população que o prefeito não é visto, além de reclamações sobre demora em atendimentos em postos de saúde. Assim, o candidato promete que estará presente diretamente nos bairros para “entender a dor do povo”. “Então quando eu chegar, vou chegar devendo ao povo. Vai ficar marcada na história: a melhor gestão que Fortaleza já teve”, completa o candidato.

Evandro citou a passagem pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, no governo Cid Gomes, a posição como líder do Governo Camilo Santana na Assembleia Legislativa, assim como a atuação, “junto de Camilo”, de enfrentamento à pandemia e ao motim dos trabalhadores da segurança pública, de 2020. Parcerias com o governador Elmano, como o programa "Ceará Sem Fome", e a eleição unânime para Presidência da Assembleia foram mencionadas. A campanha destina espaço, então, à candidata a vice, Gabriella Aguiar (PSD), cuja função como médica foi reforçada como justificativa para a parceria na chapa. “Governar é dar prioridade ao que é mais urgente na vida das pessoas, como a saúde, por isso escolhi uma médica, a Gabriella”, diz Evandro, que é respondido por Gabriella: “Sei que chegando perto das pessoas, com ação e planejamento, podemos melhorar a saúde.

Evandro, a seguir, aparece respondendo perguntas de moradores, critica a gestão Sarto, classificada por ele como “fracassada”, e defende “uma cidade para todos os bairros, não apenas para os mais ricos”. Por fim, com o jingle “Juntos somos mais fortes”, são inseridas falas do presidente Lula, de Camilo e de Elmano, com mensagens de apoio a Evandro. A campanha conta com trilha sonora “alegre” e é conduzida por um narrador. Algumas inserções, como a de Evandro se apresentando ou respondendo moradores, já haviam sido exibidas, em formato de vídeo, nas redes sociais do candidato. Evandro dispõe de 5min01seg95 de programação.

