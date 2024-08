O POVO realiza debate entre candidatos à Prefeitura de Barbalha nesta terça, 20

O POVO realiza debate entre Guilherme Saraiva (PT) e Antônio Neto (PSDB) candidatos à prefeitura de Barbalha Crédito: O POVO

O POVO irá realizar o debate entre Antônio Neto (PSDB) e Guilherme Saraiva (PT), candidatos à prefeitura de Barbalha, distante 548,30 km de Fortaleza, nesta terça-feira, 20. A programação poderá ser acompanhada ao vivo, a partir das 17 horas, com transmissão da rádio O POVO CBN Cariri 93.5 FM e no Youtube do O POVO. Acompanhe debate entre candidatos à Prefeitura de Barbalha: É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O encontro entre os postulantes também terá cobertura completa pelas mídias sociais e portal O POVO, além do jornal impresso no dia seguinte. O debate será mediado pelo jornalista Luciano Cesário, coordenador de Jornalismo da rádio O POVO CBN Cariri, âncora do programa O POVO na rádio e mediador dos debates.