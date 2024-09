Camilo sobre novos petistas: "O PT não pode estar sempre com as mesmas lideranças"

O ministro, que é uma das principais lideranças do PT no Ceará ,elogiou novos quadros que ingressaram recentemente a sigla, como Evandro Leitão

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), elogiou candidatos que recentemente migraram para o PT e afirmou que o partido precisa ter novos quadros e "não pode estar sempre com as mesmas lideranças. Ele elogiou o deputado Evandro Leitão (PT), postulante em Fortaleza, e disse que a relação dele com a sigla "não é de hoje".

"Se for avaliar o Evandro, o Evandro é um companheiro que tá junto conosco há anos apoiando, inclusive candidatos do PT. Foi meu líder do Governo, Governo do PT e ele era líder na Assembleia. A relação dessas pessoas com o nosso partido não é de hoje, é antiga", afirmou nesta segunda-feira, 2, em entrevista à rádio O POVO CBN.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Acho que uma frente ampla de esquerda progressista. O Evandro pra mim é uma pessoa que foi o meu braço direito, é uma pessoa preparada. Eu acho que uma das características importantes de um gestor público, primeiro é saber ouvir, dialogar e ter a sensibilidade dos problemas da população", completou.