Em Fortaleza, Dallagnol defende Girão para prefeito: 'Representa tudo o que eu quero na política'

FORTALEZA, CEARÁ, 01-09-2024: Evento de Eduardo Girão. Na foto, o candidato, Eduardo Girão (Novo), a vice, Silvana Bezerra, e Deltan Dallagnol. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

O ex-coordenador da Operação Lava-Jata e deputado federal, Deltan Dallagnol (Novo) participou de evento em Fortaleza para a campanha de prefeito do senador Eduardo Girão (Novo). Neste domingo, 1º, ele afirmou que o cearense representa o que ele mais quer na política. Dallagnol também afirmou que se tivessem mais "Girões" na política brasileira o País estaria em "outro patamar". Os dois foram a um culto evangélico pela manhã na Igreja Batista Central e pela tarde participaram de um almoço com empresários e candidatos do Novo no Nativas Grill. Girão também trará o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), para ajudar em sua campanha na segunda quinzena de setembro.

Deltan Dallagnol afirma que eleições de 2024 são definitivas para 2026 Já durante o seu discurso, onde começou puxando um coro de "fora Lula" e "fora Moraes", Deltan Dallagnol chegou a dizer que dá "um Girão para 40 senadores" e a eleição de 2024 é importante para as pautas nacionais. "Nós estamos em eleição municipal, isso não tem nada a ver com as pautas nacionais. Mentira, quem fala isso quer enganar a sociedade. A grande verdade é a eleição de 2026, que vai colocar senadores e deputados federais que vão decidir as grandes questões do País, começa em 2024 porque são os prefeitos e vereadores que nós escolhemos que vão coletar os votos para os deputados e senadores", disse Eduardo Girão, por sua vez, afirmou que Dallagnol o inspirou a entrar a política e agradeceu a presença na sua campanha para prefeito de Fortaleza. "Uma visita ilustre. Você está diante de um grande brasileiro que mostrou que é possível, na força tarefa da Lava-Jato, que a Justiça pode ser para todos nesse País", declarou ao O POVO.