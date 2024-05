Dallagnol desiste de disputar Prefeitura de Curitiba: "Cargo é apenas instrumento"

Brasília (DF) 17/05/2023 Ex-Deputado cassado, Deltan Dallagnol, durante pronunciamento no salão verde da Câmara. Foto Lula Marques/ Agência Brasil. Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

O ex-procurador da operação Lava-Jato e ex-deputado federal, Deltan Dallagnol (Novo-PR) afirmou nesta sexta-feira, 3, que está desistindo da disputa à Prefeitura de Curitiba, capital do Paraná. A informação foi concedida ao O Globo. Em maio do ano passado, Deltan foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com base na Lei da Ficha Limpa. No entendimento da Corte, o ex-parlamentar teria deixado o Ministério Público para escapar de eventuais punições.

A decisão que resultou na perda de seu mandato na Câmara dos Deputados deixou dúvidas sobre a elegibilidade de Deltan para o pleito de 2024. Até então, ele iria testá-la nas urnas. A informação de que não vai concorrer veio a público três dias após ele ter se reunido com o vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD), que havia requerido o ingresso de Deltan na chapa. Em entrevista, o ex-parlamentar negou a possibilidade de ser vice-prefeito nas eleições municipais e defendeu que deixaria a disputa por razões pessoais. “Depois de muito orar e refletir, sinto que minha missão neste momento vai além de Curitiba e que posso contribuir de modo mais amplo para a renovação política, ajudando a formar e eleger bons candidatos Brasil afora. Servir nunca foi ou será sobre ocupar um cargo”, seguiu.

“Não buscamos um cargo, mas uma transformação. O cargo é apenas um possível meio ou instrumento. Servir é sobre fazer a maior e melhor diferença onde ela é mais necessária. É sobre dar a sua melhor contribuição e eu entendo que a minha agora é essa”. O ex-parlamentar afirmou ainda que voltará a viajar pelo país para turbinar as filiações do Partido Novo, como já havia feito no ano passado. Por ora, ele já passou pelo Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rondônia, Mato Grosso, Amazonas, Pernambuco e Ceará. “Agradeço imensamente pelo apoio que recebi como pré-candidato em Curitiba. Quero que saibam que não estou me afastando da luta. Estou escolhendo lutar em uma frente mais ampla e desafiadora”, concluiu. Reunião com Eduardo Pimentel Na terça-feira, 30, Deltan esteve reunido com o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), no Palácio do Iguaçu, sede do governo estadual, junto ao governador do estado, Ratinho Júnior. Ambos vinham mantendo conversas frequentes. Durante o encontro, Pimentel teria mostrado parte do plano de governo que vem articulando e se colocado à disposição para compor o Partido Novo. Neste diálogo, Deltan teria gostado das propostas e, aos articuladores, afirmou que o vice-prefeito é inovador e correto. Observar que seu então adversário tinha um projeto adequado de gestão teria contribuído para sua saída do pleito. Até o momento, os rumos do Novo na disputa ainda não foram decididos. Existe a possibilidade da vereadora Indiara Barbosa assumir a chapa ou que a legenda caminhe junto ao vice-prefeito que tenta aglutinar a direita ao seu redor.