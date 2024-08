Girão aponta 'jogo bruto das máquinas' e deseja 'quebra da oligarquia PT-PDT'

Eduardo Girão (Novo) inaugura Comitê Central de Campanha Crédito: Thays Maria Salles/O POVO

Girão também rechaçou o embate aflorado dos concorrentes. "[Estamos] procurando dialogar para ver se a gente consegue sair dessa briga, né? Porque é uma briga por política, é um agredindo o outro. E a gente acredita que tem outro caminho para a sociedade, para tornar Fortaleza a Capital nacional da vida, da família e da paz". Para isso, ele pretende, se eleito, estabelecer quadros "técnicos" na administração pública, repelindo a "troca de favor e de barganha, de toma lá dá cá". O intuito de Girão é "fazer com a gestão que atenda as necessidades, com menos impostos, com o estado enxuto, com a prefeitura enxuta, mas entregando melhor qualidade de serviço para as pessoas". Foto: Thays Maria Salles/O POVO Eduardo Girão (Novo) inaugura Comitê Central de Campanha