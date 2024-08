Fernandes explora vínculo entre Roberto Pessoa e PT para desqualificar Wagner como opositor

De modo sutil ("estou falando de pessoa"), Fernandes explorou o vínculo histórico do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (UB), aliado de Wagner, com o Partido dos Trabalhadores (PT). O gestor da cidade metropolitana é aliado do PT. Tem boa relação governador Elmano de Freitas e com o ministro Camilo Santana, ambos petistas.

"O que vocês puderam acompanhar aqui hoje foi a velha política, os mesmos de sempre, fingindo brigarem, mas para continuar no poder. Eles trocam acusações, mas sempre estiveram juntos. Historicamente, fazem parte do mesmo grupo político", disse sobre PT e PDT. E adicionou, agora dirigindo fala a Wagner: "Até outro candidato tenta dizer que é oposição, mas se olharmos para cidades vizinhas, estão no mesmo palanque político. E eu não estou falando de partido, estou falando de pessoa ".

O candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes (PL), afirmou nas considerações finais do Debate O POVO , nessa terça-feira, 27, que representa a verdadeira mudança. O argumento dele é de que PT e PDT, ainda que brigados, encarnam uma mesma concepção de projeto político, considerada a aliança que mantiveram no plano estadual até 2022. Ao falar do campo opositor à direita, então, o aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) colocou em descrédito Capitão Wagner (UB) enquanto oposição ao grupo que dirige a Capital, liderado por José Sarto (PDT), candidato à reeleição, Roberto Cláudio (PDT), ex-prefeito, e Ciro Gomes, ex-ministro de Itamar Franco e Luiz Inácio Lula da Silva.

No plano federal, o União Brasil compõe a base do governo Lula. A influência da família Pessoa — que tem a deputada federal Fernanda Pessoa (UB) — no PT e no município foi fator central para que o deputado estadual Júlio César Filho (PT), o Julinho, fosse demovido do projeto de candidatura. O deputado petista até mesmo levou às redes peça com a frase: "pelo progesso de Maracanaú, grandes líderes se uniram".



Capitão Wagner foi secretário de Saúde de Roberto Pessoa, experiência sobre a qual tem falado nos debates como forma de se descolar da pecha segundo a qual não teria experiência na administração do Executivo.

Capitão Wagner x André Fernandes

Capitão Wagner e André Fernandes disputam mesmo perfil de eleitorado: conservador e crescentemente evangélico. O capitão reservista da Polícia Militar do Ceará (PMCE) faz movimentos ao centro para conquistar mais adesões ao próprio nome. Em peça de campanha levada às redes, inclusive, ele aparece com tênis de futsal e bola no pé para dizer que muitos o perguntam se jogará na "esquerda" ou na "direita", ao que responde querer levar a Cidade para frente.