Eleição em Fortaleza: horário eleitoral de 3 candidatos não vai ao ar

A primeira exibição do horário eleitoral gratuito nas rádios, ocorrida de 7 horas às 7h10min desta sexta-feira, 30, contou com inserções de apenas metade dos candidatos com tempo disponível: participaram André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT) e o prefeito José Sarto (PDT). Capitão Wagner (União Brasil) disse ter enviado programa e alega falha.

Por meio de nota, a assessoria do candidato informou que o envio do programa eleitoral ocorreu em tempo hábil. Segundo a equipe, houve confirmação pela rádio receptora responsável.

A confirmação da entrega ainda teria sido reforçada pelo fato de que as inserções de comerciais foram exibidas, diferentemente do bloco matinal.