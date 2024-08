Fortaleza: saúde, segurança pública, Taxa do Lixo e acusações dão tom de novo debate

Da esquerda para a direita: George Lima, Evandro Leitão, André Fernandes, Capitão Wagner, José Sarto e Técio Nunes. Candidatos a prefeito de Fortaleza se encontraram nessa quarta-feira, 28, para debate no Sistema Verdes Mares Crédito: Fabiane de Paula

Os candidatos à Prefeitura de Fortaleza se encontraram para novo debate, este no Sistema Verdes Mares, nessa quarta-feira, 28, um dia após a realização do Debate O POVO. O terceiro debate desta campanha girou sobretudo em torno de questões ligadas à saúde e segurança públicas, além de acusações de compra de voto e de discussões sobre a Taxa do Lixo. O candidato Capitão Wagner (União Brasil) se disse satisfeito por as questões da segurança — cuja responsabilidade é mais diretamente do Estado, que controla as polícias Militar e Civil — estarem em discussão na esfera municipal. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O capitão da reserva da Polícia Militar reafirmou a ideia de intensificar o armamento da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), item que constava nos programas de governo dele em 2016 e 2020. A iniciativa de armar os agentes já foi implementada por Sarto sob argumento de que o "Estado não faz o mínimo", razão pela qual a Prefeitura teria de "fazer o máximo".



André Fernandes também o confrontou sobre o tema, afirmando que a CPI foi proposta em 2015 pela então deputada Raquel Marques, do PT. O bolsonarista o questionou se o partido, por meio da parlamentar, estaria com politicagem com algo "tão sério", motivo pelo qual ele não teria colocado para frente a investigação, ou se Evandro não o fez por medo. O petista disse que quem "põe para frente" CPIs é o presidente da Casa, à época Zezinho Albuquerque, e que estava lá para apresentar e discutir propostas. Taxa do Lixo Capitão Wagner jogou sobre Sarto, assim como no Debate O POVO, a pecha de "pai da Taxa do Lixo". Sarto, por seu lado, afirmou ser o pai da maior isenção da tarifa no País. A taxa, conforme Sarto, foi uma medida inevitável e fruto da aprovação do Marco Regulatório do Saneamento no Congresso Nacional, em 2020, quando Wagner era deputado federal. Para Sarto, então, Wagner é um dos pais da taxação. Evandro Leitão afirmou que revogará a cobrança, caso eleito, como primeiro ato de eventual gestão. Wagner adotou mesma linha, ao prometer o programa "Zero Lixo, Zero Taxa". O Marco Regulatório do Saneamento (legislação 14.026/2020, artigo 35, inciso 2°) afirma que os municípios, caso não cobrem a taxa, precisam demonstrar viabilidade financeira. "A não proposição de instrumento de cobrança pelo titular do serviço nos termos deste artigo, no prazo de 12 (doze) meses de vigência desta Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 , observadas as penalidades constantes da referida legislação no caso de eventual descumprimento", diz o trecho da lei.

Suposta compra de votos Ainda na terça, Sarto foi às redes sociais com vídeo em que Evandro Leitão, em caminhada na Comunidade das Quadras, na Aldeota, interage com uma senhora cujo marido, doente, necessita de consulta médica. O candidato do PT promete auxiliá-la com a demanda. Ele oferece a ela uma camisa do vereador de Fortaleza Leo Couto (PSB), candidato à reeleição. No debate do Sistema Verdes Mares, o pedetista tratou do assunto. Em direito de resposta concedido pela comissão julgadora, Evandro afirmou que não tinha ido ao debate para ser atacado. "Vim pra cá para apresentar propostas", afirmou o postulante. André Fernandes foi fustigado por adversários que exploram seu vínculo com Jair Bolsonaro, ao que o deputado não rebateu. Nessa quarta-feira e em outros momentos, ele se deteve a assuntos da Cidade, sem menções ao presidente. Leitão abordou a relação entre o parlamentar e o ex-presidente, ao que Fernandes respondeu não entender as críticas, já que o próprio petista, em 2018, assinou pedido (do então deputado Ely Aguiar) pela concessão de título cearense ao, na época, futuro presidente. Evandro depois retirou a assinatura. Outras propostas e momentos Evandro, no tópico "limpeza urbana", listou dados sobre a educação pública, encaminhando pergunta a Wagner com este tema. Foi chamado de "desorientado" pelo adversário.

Wagner, Sarto e Evandro propuseram a ampliação do Passe Livre Estudantil para os fins de semana. A política implantada por Sarto funciona, atualmente, de segunda a sexta-feira. Evandro disse que criaria o Espaço Girassol, iniciativa voltada a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de retomar o Hospital da Mulher para a mulher. O petista enfatizou os padrinhos do PT que dão sustentação a seu nome: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Camilo Santana (Educação) e o governador Elmano de Freitas. O candidato do Psol, Técio Nunes, defendeu um orçamento de caráter impositivo (despesas de execução obrigatória) proposto pela população.