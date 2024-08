Cadê os vereadores? Entenda por que candidatos não irão aparecer no blocão do horário eleitoral

Os candidatos a vereador não terão mais espaço fixo no horário eleitoral gratuitos nas emissoras de rádio e de televisão. Diferentemente do que seguirá acontecendo com os candidatos a prefeito, que têm dois blocos de 10 minutos diários em rede, com horários determinados para exibição, os candidatos a vereador estarão apenas com inserções distribuídas na grade de programação das emissoras durante o dia.



Exibição até outubro

O horário eleitoral gratuito começou a ser exibidos nas emissoras de rádio e televisão nesta sexta-feira, 30, seguindo até o dia 3 de outubro, no que diz respeito ao primeiro turno das Eleições Municipais de 2024. Candidatas e candidatos aos cargos de prefeito e vereador devem utilizar esse espaço de propaganda para informar à eleitora e ao eleitor as ideias e propostas para as suas cidades.