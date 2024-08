De Bebeto a Zilu Camargo: conheça os famosos candidatos nas eleições de 2024

Bebeto (PSD), Zilu Camargo (União Brasil) e Datena (PSDB) são alguns dos famosos que disputam as eleições de 2024 Crédito: Reprodução Instagram Bebeto/Reprodução Instagram Zilu Camargo/Reprodução Instagram Datena

Famosos nas eleições não são novidade para os brasileiros. Ao longo dos anos, nomes como Tiririca, Romário e Jean Wyllys, que conhecemos na televisão, passaram a ocupar cargos na política. Em 2024, o cenário político do mundo das celebridades vai de Bebeto, ex-jogador de futebol e campeão do mundo em 1994, até a ex-esposa do cantor sertanejo Zezé Di Carmargo, Zilu Camargo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Outras figuras que já tiveram mandatos na política, como Thammy Miranda (PSD) e Alexandre Frota (PDT), também estão na disputa por uma cadeira no legislativo.

Pablo Marçal (PRTB) O coach e influenciador Pablo Marçal ficou conhecido nas redes sociais por vender cursos de empreendedorismo, de uma técnica batizada por “Método IP”. Apesar do sucesso na internet e de acumular seguidores, Marçal ganhou repercussão nacional por liderar uma expedição com 60 alunos à Serra da Mantiqueira em 2022, contrariando orientações de autoridades. Ao longo da trilha, 28 pessoas desistiram e o resto precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Marçal já tentou ser candidato à Presidência da República em 2022, mas a candidatura foi indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No mesmo ano ele tentou a eleição para deputado federal e apesar dos 243.037 votos que recebeu, também foi indeferido pelo TSE.

Agora tenta à Prefeitura de São Paulo e aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. Candidatos famosos a vereador Alexandre Corrêa (Avante) — São Paulo, SP O ex-marido de Ana Hickman, acusado de agressão física e patrimonial pela apresentadora, é candidato a vereador de São Paulo pela sigla Avante.

Alexandre Frota (PDT) — Cotia, SP Ator, modelo e ex-deputado federal, Alexandre Frota irá disputar para vereador do município de Cotia, São Paulo. Ele foi um dos fortes aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) antes das eleições de 2018, mas passou a apoiar a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. Babu Santana (Psol) — Rio de Janeiro, RJ