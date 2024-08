Debate de Eusébio: Candidatos chegam e comentam sobre expectativa

Antes do debate os candidatos participaram de sorteio para definir a ordem de cada um no estúdio, assim como quem pergunta primeiro nos blocos, a disposição dos candidatos nas considerações finais e a ordem de saída.

Os candidatos à Prefeitura do Eusébio que irão participar do debate O POVO nesta quinta-feira, 27, às 19 horas, já chegaram a sede da Ordem dos Advogados do Ceará (OAB-CE), local do evento. A transmissão ocorre ao vivo e tem a presença de Dr. Júnior (PRD) e Dr. Mauro (União Brasil).

1º Dr. Júnior

2º Dr. Mauro

Ordem das considerações finais



1º Dr. Mauro

2º Dr. Júnior

Candidatos comentam sobre expectativa para o debate

Na espera do início do debate, Dr. Júnior enfatizou que as suas expectativas são "as melhores possíveis" e que o seu objetivo no evento é apresentar as propostas de campanha. O candidato que é apoiado pelo prefeito Acilon Gonçalves, apontou que quer dar continuidade ao trabalho de gestor e elogiou a gestão municipal.

"Tivemos a oportunidade de ser prefeito de 2013 a 2016 colocando o Eusébio em primeiro lugar de cidades de até 50 mil habitantes, em vários indicadores. Fomos premiados na revista Isto É. Mais uma vez colocando nosso nome, sucedendo uma gestão de qualidade e comprometida com o povo do Eusébio", comentou.

Dr. Mauro, por sua vez, destacou que não é "político profissional" e que o debate para ele seria "simples, como qualquer outra coisa.

"Olha, eu não sou político profissional, eu sou médico, tenho serviço prestado nas comunidades, eu não vou mentir no debate, eu não sei enganar ninguém, então para mim é um debate simples como qualquer outra coisa, estamos em um evento democrático", acrescentou.

Confira quem está acompanhando os debatedores:

Os postulantes a gestão municipal de Eusébio compareceram acompanhados de assessores, padrinhos políticos e apoiadores para a realização do debate do O POVO.

1. Dr. Júnior (PRD)



Acilon Gonçalves (PL) - prefeito de Eusébio

Harley Dias

Daniel Paixão Souza Cruz

2. Dr. Mauro (União Brasil)



Paula Castro de Almeida Pinto Feitosa

Francisco França Santos Chagas

Abreu Júnior

Debate à Prefeitura de Eusébio



Como parte da cobertura das eleições municipais de 2024, O POVO e a Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE) realizam uma série de debates entre os candidatos às Prefeituras de Fortaleza, Caucaia e Eusébio.

Para a Prefeitura de Eusébio, o debate entre os candidatos acontece na sede da OAB-CE, em Fortaleza, hoje, quinta-feira, 29 de agosto (29/08).

Transmissão do debate para Prefeitura de Eusébio: assista ao vivo

O debate entre os candidatos a prefeito de Eusébio será transmitido a partir das 19 horas (horário de Brasília) pelo canal oficial do O POVO no YouTube e pela rádio O POVO CBN. As consequentes repercussões serão divulgadas no portal, no jornal impresso e nas mídias sociais do O POVO.

São quatro rodadas de perguntas e respostas entre os candidatos, com réplicas e tréplicas. Eles terão embates diretos com tema livre e sorteio de assuntos.

Haverá ainda uma pergunta da produção e as considerações finais. A ordem das respostas será definida em sorteio com as assessorias dos candidatos.

Veja debate direto no YouTube

Erinaldo Dantas, presidente da OAB-CE, falou sobre a honra de receber os debates na sede da organização.

"Como casa da democracia e da cidadania, consideramos fundamental oferecer nosso espaço para esse evento, promovendo um ambiente de discussão e esclarecimento para os cidadãos e cidadãs das regiões que participarão das eleições", declarou o advogado.

Prefeitura de Eusébio: quem são os candidatos?

Participam do debate Dr. Júnior (PRD) e Dr. Mauro (União). Conheça cada um dos candidatos:

Dr. Júnior (PRD)

Arimatea Júnior, conhecido como Dr. Júnior, foi escolhido para disputar o pleito como o sucessor de Acilon Gonçalves (PL), atual prefeito.

Ao lado da vice Tamara Holanda (DC), ex-vereadora, o candidato conta com o apoio do PRD, DC e PL.

Dr. Júnior foi prefeito de Eusébio de 2013 a 2017. Na ocasião, também recebeu o apoio do tio Dr. Acilon, tal como no pleito deste ano.

Dr. Mauro Ramalho (União)

Antigo aliado de Acilon Gonçalves, Ramalho entra na disputa ao lado de França (Agir), atual vereador do município.

No pleito deste ano, conta com o apoio de Capitão Wagner, que concorre à prefeitura de Fortaleza, Roberto Pessoa, candidato à reeleição em Maracanaú, e Fernanda Pessoa, deputada federal do União Brasil.

Em seu plano de governo, o candidato pretende diminuir os gastos da prefeitura para investir em saúde para a população.

Debate O POVO com candidatos à Prefeitura de Eusébio

Data: 29 de agosto (quinta-feira)

29 de agosto (quinta-feira) Horário: 19h00min

19h00min Onde assistir: YouTube do O POVO e rádio O POVO CBN



O debate com os candidatos à prefeitura de Fortaleza aconteceu na terça-feira, 27, enquanto a sabatina focada em Caucaia foi realizada no dia seguinte, quarta, 28.

