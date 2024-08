Debate de Eusébio ao vivo: assista à transmissão hoje (29/08)

Como parte da cobertura das eleições municipais de 2024, O POVO e a Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE) realizam uma série de debates entre os candidatos às Prefeituras de Fortaleza, Caucaia e Eusébio.

Para a Prefeitura de Eusébio, o debate entre os candidatos acontece na sede da OAB-CE, em Fortaleza, hoje, quinta-feira, 29 de agosto (29/08).

Transmissão do debate para Prefeitura de Eusébio: assista ao vivo

O debate entre os candidatos a prefeito de Eusébio será transmitido a partir das 19 horas (horário de Brasília) pelo canal oficial do O POVO no YouTube e pela rádio O POVO CBN. As consequentes repercussões serão divulgadas no portal, no jornal impresso e nas mídias sociais do O POVO.