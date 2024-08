O POVO realiza debate com candidatos a prefeito de Caucaia

Confronto será transmitidos ao vivo na Rádio O POVO CBN e no canal do O POVO na YouTube

O POVO realiza, nesta quarta-feira, 28, debate com os candidatos a prefeito de Caucaia. O programa terá início às 19 horas, com transmissão, ao vivo, da Rádio O POVO CBN e também canal do YouTube do O POVO. Haverá ainda cobertura do portal, com edição especial na versão impressa do O POVO, no dia posterior.

A programação ocorre na sequência de debates entre candidatos às prefeituras dos três maiores municípios do Cariri, ocorridos na semana passada. Além de Caucaia, O POVO realizará na quinta-feira debate com os candidatos em Eusébio. Na última terça-feira, O POVO realizou debate com candidato de Fortaleza.

Debates O POVO: Quem participa do confronto em Caucaia?

Além de Fortaleza, Caucaia é o único município do Ceará com possibilidade de segundo turno. Concorrem o candidato apoiado pelo prefeito Vitor Valim (PSB), Waldemir Catanho (PT), e, na oposição, Coronel Aginaldo (PL), Emília Pessoa (PSDB) e Naumi Amorim (PSD). Na última semana, O POVO divulgou pesquisa Atlas/Intel, com as intenções de voto no município