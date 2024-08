Fortaleza: Zé Batista cancela agenda do fim de semana devido à virose

Candidato do PSTU concorre à Prefeitura ao lado da vice Malu Costa. Batista chegou a concorrer para vereador, em 2020, e governador, em 2022, mas não foi eleito

Natural do município de Iguatu, Zé Batista tem 50 anos e é operário da construção civil. O candidato concorre em candidatura ao lado de Maria de Lourdes Gonçalves da Costa, conhecida como Malu Costa (PSTU), na vice.

O candidato à Prefeitura de Fortaleza Zé Batista (PSTU) suspendeu a agenda de atividades deste fim de semana devido a problemas de saúde. A assessoria do candidato informou, nesta sexta-feira, 23, que o cancelamento das atividades programadas ocorreu por Batista estar com virose.

Em 2020, Batista se candidatou a vereador de Fortaleza e recebeu 156 votos, não sendo eleito. Dois anos depois, o candidato do PSTU concorreu para governador do Ceará e também não foi eleito, com 0,03% dos votos.

Neste ano, Zé Batista foi o primeiro candidato à Prefeitura de Fortaleza à oficializar a candidatura.