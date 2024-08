Justiça acata pedido Wagner e determina que Evandro exclua postagem com pesquisa eleitoral

A Justiça Eleitoral acatou liminarmente pedido da chapa do União Brasil , determinando que seja retirada a arte veiculada nas redes sociais do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão , sobre recente pesquisa veiculada nos meios de comunicação , realizada pelo instituto Real Big Data, em que Wagner aparece em primeiro e Evandro em segundo.

Ainda de acordo com a sentença em desfavor da chapa petista, houve desrespeito à legislação eleitoral. “O objetivo das normas de propaganda eleitoral é assegurar o equilíbrio na disputa político eleitoral, preservando a isonomia entre os candidatos e promovendo o respeito à vontade do eleitor, fundamento do nosso regime democrático representativo”, concluiu a decisão. Afirma ainda que o "conteúdo veiculado pelo representado configura excesso e induz a erro de interpretação o usuário da rede social onde foi publicada".

O problema estaria no fato de que, na postagem, houve o uso de uma estrela vermelha - símbolo petista - sobre a barra do gráfico com as intenções de voto, o que, segundo a Justiça Eleitoral, "aumenta o comprimento proporcional ao valor que ela representa, induzindo a erro a comparação do resultado do representante com os demais candidatos".

Na decisão judicial, assinada pelo juiz da 116ª zona eleitoral de Fortaleza, Ernani Pires Paula Pessoa Junior, datada em 21/08, determina-se que a postagem seja excluída da rede social em que fora postada em até 24h, sob pena de multa diária de R$ 10 mil. A postagem não aparece mais nas redes sociais do candidato petista.