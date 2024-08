Em início de campanha, Tabata Amaral critica gestão Nunes na área da educação

A candidata do PSB à Prefeitura de São Paulo, deputada federal Tabata Amaral, criticou a administração do atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), destacando que, apesar de a capital paulista contar com um dos maiores orçamentos do País, a educação municipal apresenta os piores índices em anos. As declarações foram feitas nesta sexta-feira, 16, em uma escola de Brasilândia, bairro periférico da zona norte, durante o primeiro compromisso oficial de sua campanha.

"Não é normal o que aconteceu nos últimos três anos [com a educação]. Foi a capital que mais caiu em alfabetização, pior do que na pandemia, pior do que a média do Brasil. Isso nunca aconteceu com São Paulo. É tão grave que nos perguntamos se não há outras coisas que não estamos sabendo. Tenho alguns palpites. Primeiro, uma influência política partidária muito grande na indicação dos cargos da educação. Muita denúncia de corrupção, máfia das creches, parcelamento de contratos", disse.

Ao lado de sua vice, Lúcia França (PSB), a candidata visitou a Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Milton Campos, que registrou a pior nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da cidade. "Escolhi essa escola para iniciar a campanha por um motivo: a educação sempre esteve no centro da minha trajetória política".