Tabata promete centro de segurança em Cidade Tiradentes, e Lúcia França critica Marçal

A deputada federal Tabata Amaral (PSB), candidata a prefeita de São Paulo, participou no início da tarde deste sábado, 17, de agendas de campanha no distrito de Cidade Tiradentes. Ela esteve acompanhada de sua candidata a vice, a professora Lúcia França (PSB).

No ato, Tabata priorizou o tema da segurança pública, prometendo mais câmeras nas ruas da região e selando o "compromisso" de construir um centro de segurança no extremo leste da capital paulista. "É para acabar com essa palhaçada que a gente tem de não poder usar o celular na rua", disse a pessebista, que citou mais investimentos em saúde básica e educação em tempo integral como outras prioridades para a região.

Ao meio-dia, Tabata e Lúcia França almoçaram no bairro de Castro Alves e fizeram uma passeata pelo comércio local. Depois, a chapa do PSB seguiu para a feira da rua Coração de Maçã, seguindo a passeata no sentido bairro. De Cidade Tiradentes, a chapa do PSB foi a São Mateus, zona leste da cidade.