Debate do Estadão: Tabata marca diferenças com esquerda depois de ataque do Novo

A deputada e candidata do PSB à prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, marcou suas diferenças com a esquerda nesta quarta-feira, 14, no debate promovido pelo Estadão. Tabata está em um partido de esquerda, mas é comum apoiar propostas liberais na economia.

A fala da deputada federal veio depois de a candidata do Novo, Marina Helena, que aposta no antipetismo e tenta capturar o voto bolsonarista, tentar taxar Tabata como uma radical de esquerda.

"Convido as pessoas a conhecerem o que eu já fiz, como votei em votações importantes de responsabilidade fiscal, independência do Banco Central, marco legal do saneamento. O que aprovei como deputada, marco do ensino técnico, marco legal das startups, e possa comparar não só o discurso, que é vazio, se alimenta de redes sociais, mas a prática", disse Tabata Amaral.