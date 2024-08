Assembleia do CE aprova projeto que inclui a Bíblia no currículo da rede pública

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou, nesta quarta-feira, 14, projeto que inclui a temática "Bíblia nas escolas" de forma transversal no currículo estadual. A base do governador do Ceará, Elmano Freitas (PT) votou a favor. Segundo o autor do projeto, apóstolo Luiz Henrique (Republicanos), o livro seria usado como um documento histórico pelos professores.

O projeto foi criticado por tratar exclusivamente da Bíblia. No dia da votação, Romeu Aldigueri (PDT) apresentou uma emenda para que textos sagrados de outras religiões fossem também incorporados ao acervo das escolas. A alteração irritou a oposição bolsonarista. O projeto, com a mudança da emenda, foi aprovado por 20 votos a seis.

O projeto é cercado de polêmicas desde que, em 9 de agosto, o governador Elmano Freitas participou do Congresso Ceará Pentecostal na Igreja do Senhor Jesus, evento religioso da igreja do apóstolo Luiz Henrique (Republicanos). Durante o evento, o governador narrou sobre como soube do projeto e, falando com a plateia, garantiu a aprovação. "Eu estou aqui para dizer para vocês: o projeto será aprovado, as Bíblias serão compradas e colocadas nas escolas do nosso estado", disse.