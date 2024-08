Eleições 2024: veja o patrimônio dos candidatos à Prefeitura de Caucaia

Naumi Amorim (PSD), Coronel Aginaldo (PL), Emilia Pessoa (PSDB) e Waldemir Catanho (PT) Crédito: Agência Câmara/Júlio Caesar/O POVO/Mario Agra/Câmara dos Deputados/Reprodução/Redes Sociais

A última quinta-feira, 15, marcou o fim do prazo que os candidatos têm para cadastrar suas candidaturas no sistema da Justiça Eleitoral. Um dos passos para ser concorrer nas disputas eleitorais é declarar o total de bens e mostrar a origem do patrimônio apresentado, seja terrenos ou investimentos. Em Caucaia, quatro candidaturas foram oficializadas como consta na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entre os declarantes, quem tem o maior patrimônio é o ex-prefeito Naumi Amorim (PSD), com R$ R$ 3.135.933,45. O valor corresponde, em sua maioria, a terrenos e apartamentos. Já o candidato com menor patrimônio é Coronel Aginaldo (PL), nome que conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele declarou possuir no nome dele apenas automóvel Toyota Corolla no valor de R$ 116.000.

Confira os patrimônio declarados dos candidatos de Caucaia Em ordem crescente de patrimônio Coronel Aginaldo (PL) Total em Bens: R$ 116.000,00

Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.

TOYOTA COROLLA 2020/2021PLACA REG6I40

R$ 116.000,00 Waldemir Catanho (PT) Total em Bens: R$ 309.268,25

VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre

CAIXA VIDA E PREVIDENCIA - VGBL

R$ 261.452,15

Depósito bancário em conta corrente no País

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

R$ 3.916,10

Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.

Automóvel FIAT Palio attractiv 1.4 ano 2016, Placa pmr 4961

R$ 43.900,00 Emília Pessoa (PSDB) Total em Bens: R$ 632.000,00

Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.

VEICULO TIGGO 08 TURBO, ANO MODELO 2022.

R$ 132.000,00

Terreno

GLEBA DE TERRA COM 16 HECTARES, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CARTORIO DE 2O OFICIO NO 9367 E 9368 LIVRO 72 FLS 131 A 134EM TUCUNDUBA CAUCAIA

R$ 120.000,00

Terreno

GLEBA DE TERRA COM 5 HECTARES DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CARTORIO DE 2O OFICIO NO LIVRO A1, FLS 58, SOB NO 505 LIVRO B 3, FLS 10V A 11, EM TUCUNDUBA, CAUCAIA

R$ 30.000,00

Dinheiro em espécie - moeda nacional

DINHEIRO EM ESPÉCIE.

R$ 350.000,00 Naumi Amorim (PSD) Total em Bens: R$ 3.135.933,45