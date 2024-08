Entenda por que Girão foi obrigado a trocar de camisa durante debate em Fortaleza

Um dos momentos mais polêmicos do primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza foi quando o senador Eduardo Girão (Novo) foi obrigado a trocar de camisa, após uma reclamação do prefeito José Sarto (PDT) de que o adversário estava ferindo as regras do confronto.

A blusa continha os seguintes dizeres: "Não falta dinheiro na prefeitura. Falta gestão". O prefeito, por sua vez, ponderou que sua gestão fez "Fortaleza ser a maior economia do Nordeste".

"É o reconhecimento graças ao trabalho incansável dessa nossa gente. Graças à ambiência política, à ambiência fiscal que nós temos, aos projetos que a Prefeitura desenvolve", finalizou, acrescentando que esteva no encontro para discutir "projeto de Fortaleza".